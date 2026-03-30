Una cantante nota è stata recentemente fotografata in un parco cittadino insieme a una donna e alla famiglia di quest'ultima. Le immagini mostrano i due camminare mano nella mano, mentre si avvicinano a un'area verde. La cantante si sta preparando a riprendere il suo tour a Madrid, ma al momento si trova in un luogo pubblico con i suoi accompagnatori.

Le immagini ritraggono il gruppetto che scherza e passeggia tra i giardini di Casa de Campo di Madrid. Rosalía, 33 anni, tiene per mano Loli Bahia, 23 anni, e le due sembrano tranquille mentre scambiano battute con il resto del gruppo. Raggiunte dai giornalisti, Rosalía e la compagna cambiano però espressione, visibilmente appesantite dalla situazione. Nonostante ciò, la cantante conferma ai microfoni di essersi completamente rimessa dopo l'intossicazione alimentare avvenuta a Milano. Come aveva scritto la stessa Rosalía via Instagram, a corredo di una foto che la ritraeva con una flebo, il momento più critico è passato: «Grazie mille per tutto l'amore e la comprensione da parte di tutti coloro che erano lì. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosalía e Loli Bahia mano nella mano insieme alla famiglia

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