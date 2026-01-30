Melania Trump impeccabile nel look nero attillato l’incontro mano nella mano con Donald
Melania Trump si presenta elegante con un abito nero attillato, perfettamente in stile. Cammina mano nella mano con Donald, attirando gli sguardi di tutti. La sua figura snella e le linee semplici fanno parlare di sé, confermando il suo ruolo di protagonista anche fuori dai riflettori.
Un abito nero attillato, le linee pulite, una silhouette scolpita senza eccessi: Melania Trump torna sotto i riflettori partendo dal look e catalizza tutta l’attenzione su di sé. Alla serata-evento a Washington, la First Lady accompagna la première del documentario a lei dedicato con un’apparizione pubblica sobria ma altamente riconoscibile, che la vede mano nella mano con il marito Donald e che è costruita su scelte stilistiche ben precise. L’ outfit total black scelto per l’occasione è di quelli che non si dimenticano facilmente: tutto merito di Dolce & Gabbana. Il look total black di Melania Trump. 🔗 Leggi su Dilei.it
