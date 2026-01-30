Melania Trump si presenta elegante con un abito nero attillato, perfettamente in stile. Cammina mano nella mano con Donald, attirando gli sguardi di tutti. La sua figura snella e le linee semplici fanno parlare di sé, confermando il suo ruolo di protagonista anche fuori dai riflettori.

Un abito nero attillato, le linee pulite, una silhouette scolpita senza eccessi: Melania Trump torna sotto i riflettori partendo dal look e catalizza tutta l’attenzione su di sé. Alla serata-evento a Washington, la First Lady accompagna la première del documentario a lei dedicato con un’apparizione pubblica sobria ma altamente riconoscibile, che la vede mano nella mano con il marito Donald e che è costruita su scelte stilistiche ben precise. L’ outfit total black scelto per l’occasione è di quelli che non si dimenticano facilmente: tutto merito di Dolce & Gabbana. Il look total black di Melania Trump. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Melania Trump impeccabile nel look nero attillato, l’incontro mano nella mano con Donald

MELANIA TRUMP stuns in a breathtaking NEW YEAR'S EVE ENTRANCE

