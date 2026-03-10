Borgosatollo | Mano nella mano con la tua pelle

L'Assessorato Cultura del Comune di Borgosatollo propone nella serata di mercoledì 11 aprile 2026 ore 20.30 presso la Bibliotea Comunale in piazza Italo Calvino una serata dedicata alla cura della propria pelle. Il tutto partendo dalla presentazione del libro scritto dal dott. Marco Belloni e alla successiva interazione pratica con i presenti per fare una corretta e vera skin care e cura della propria pelle. Quindi non solo una serata di presentazione di un libro ma anche una esperienza reale di cura della pelle con un professionista specializzato in skin care. La tua pelle racconta – Libro scritto dal dott. Marco Belloni Prendersi cura della pelle significa ascoltare una storia che arriva da lontano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

