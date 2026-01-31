Due modelle coi vestiti attaccati sfilano in passerella mano nella mano | il significato

Le modelle hanno sfilato in passerella tenendosi per mano, indossando vestiti che sembravano intrecciati tra loro. È stato uno dei momenti più commentati della Paris Haute Couture Week, perché rappresentava un richiamo alla filosofia spirituale indiana. Un’immagine forte, che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti e sui social, suscitando molte discussioni.

Uno dei momenti più belli alla Paris Haute Couture Week è stato la sfilata delle modelle coi vestiti intrecciati, riferimento alla filosofia spirituale indiana.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

