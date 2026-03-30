Dal 31 marzo al 2 aprile si svolgerà a Strasburgo la 50ª sessione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. Tra i partecipanti, è prevista la presenza di un rappresentante italiano. La conferenza riunisce delegati provenienti da diversi Paesi per discutere questioni relative alle istituzioni territoriali e alle autonomie locali.

L'incarico durerà cinque anni: "Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare sempre di più il ruolo dell’Italia, e in particolare del Mezzogiorno, portando con forza la nostra voce nei processi decisionali" Si terrà dal 31 marzo al 2 aprile a Strasburgo la 50^ sessione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. Tra i componenti della delegazione italiana la consigliera Rosa Barone. “È per me un grande onore e una grande responsabilità - dichiara Barone - rappresentare la Puglia e l’Italia in un contesto così prestigioso. Un percorso iniziato oggi con il saluto alle delegazioni uscenti. Da domani entreremo nel vivo dei lavori e fisseremo le priorità per il periodo 2026 -2031". 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Rosa Barone entra nella delegazione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa

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