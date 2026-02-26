Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del congresso PD Iavarone | Scelgo di non rinnovare l’iscrizione al partito

Un nuovo capitolo si apre nel panorama politico locale con le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del congresso di un partito importante. Tra le decisioni prese, un candidato annuncia di non voler più far parte del partito, scegliendo di non rinnovare la propria iscrizione. La comunicazione, firmata dal rappresentante del Comune, fornisce dettagli sulla sua posizione e sui motivi di questa scelta.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Iavarone, Sindaco del Comune di Pannarano e candidato al consiglio provinciale nella lista "Sannio Bene Comune", in merito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del congresso PD. " Il congresso provinciale del Partito Democratico è giunto al termine, ma le risultanze emerse, sia per le notevoli contraddizioni e la poca chiarezza, sia per una fase congressuale priva di svolta politica ma contraddistinta da oggettiva continuità rispetto al passato, confermano un percorso in cui non riesco più a riconoscermi. Per una questione di chiarezza verso gli elettori e verso la comunità dei democratici sanniti, ritengo doveroso declinare la nomina di diritto nella Direzione provinciale legata alla mia qualità di Sindaco.

