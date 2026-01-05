Il forlivese Jacopo Casadei entra nella rosa della prima squadra del Fcr
Il FC Forlì annuncia l’ingaggio di Jacopo Casadei, trequartista classe 2004 proveniente dal settore giovanile. Il giocatore forlivese entra a far parte della rosa della prima squadra biancorossa, rafforzando il reparto offensivo. Casadei, cresciuto nel territorio, rappresenta un talento emergente del calcio locale e vestirà la maglia del Forlì nella stagione in corso.
Jacopo Casadei, trequartista classe 2004, è il nuovo tesserato della società calcistica Frc Forlì. Casadei entra ufficialmente a far parte della rosa della prima squadra biancorossa. Nato a Forlì il 16 Febbraio 2004, Casadei è un giocatore offensivo di piede sinistro, alto 1,79 metri, cresciuto.
