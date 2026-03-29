A Recale si discute ancora sulla doppia convocazione del consiglio comunale del 24 marzo, approvata con i voti della maggioranza durante una seduta caratterizzata da tensioni tra il sindaco e il presidente del consiglio. In quella occasione, è stata approvata una variazione, mentre il consigliere di minoranza ha commentato che “dalla necessità non nascono poteri”. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e politica locale.

A portare per primo la questione davanti alla prefetta Lucia Volpe è stato il capogruppo di minoranza Angelo Racioppoli, insieme ai consiglieri Angela Argenziano e Vincenzo Orballo. Con una linea chiara: “Da una necessità non può nascere un potere”. Solo in seguito, sulla stessa strada, si sono mossi il presidente del consiglio comunale Mingione e poi il sindaco, insieme al segretario comunale. Ma è proprio contro la nota di questi ultimi che Racioppoli torna a intervenire, con una replica che smonta le loro tesi punto per punto. “Si prova - dichiara il capogruppo di minoranza - a giustificare un intervento diretto del sindaco richiamando urgenza, continuità amministrativa e buon andamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Doppia convocazione del consiglio, Racioppoli: "Dalla necessità non nascono poteri"

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