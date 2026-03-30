Roma | 750 edifici da riqualificare per il 20% di risparmio energetico

A Roma, sono stati individuati 750 edifici nelle periferie che richiedono interventi di riqualificazione energetica. Se questi interventi vengono realizzati, è previsto un risparmio energetico pari al 20% sui costi di gestione degli alloggi popolari. La decisione di avviare i lavori dipende dalla valutazione di fattibilità e dalle risorse disponibili.

Roma può tagliare il 20% delle spese energetiche sui suoi alloggi popolari, ma il risultato dipende dall’intervento su 750 edifici specifici nelle periferie. Uno studio di Enea indica che il settore residenziale consuma la metà dell’energia totale, con due terzi degli immobili classificati come inefficienti. L’obiettivo è ridurre le bollette e migliorare le condizioni di vita in quartieri critici attraverso un maxi-appalto da 80 milioni di euro già lanciato dal Campidoglio. La strategia punta a trasformare palazzine vecchie e malmesse in case efficienti, abbattendo le emissioni di CO2 fino a 450 mila tonnellate annue entro il 2040. Il peso energetico del residenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 750 edifici da riqualificare per il 20% di risparmio energetico Articoli correlati Direttiva europea e case 'green', gli ingegneri: "A Firenze 35mila edifici da riqualificare"L'ordine chiede “regole chiare e strumenti stabili” per intervenire, costi degli interventi da decine di migliaia di euro per ogni edificio “A... Risparmio 6,2 miliardi: il 10% in meno sugli edificiLa Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) indica che una riduzione del 10% nei consumi energetici degli edifici potrebbe generare un... Anche Torino si "illumina di meno" in occasione della Giornata per il risparmio energeticoLunedì 16 febbraio, in occasione di M’illumino di Meno 2026, l’iniziativa promossa da Caterpillar su Rai Radio 2 per la Giornata del risparmio...