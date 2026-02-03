Direttiva europea e case ' green' gli ingegneri | A Firenze 35mila edifici da riqualificare

A Firenze si pensa di riqualificare circa 20.000 edifici entro il 2030, una cifra che sale a 35.000 se si guarda fino al 2035. Gli ingegneri spiegano che la direttiva europea e le norme sulle case 'green' spingono in questa direzione, con lavori già avviati e altri in cantiere per migliorare efficienza energetica e sostenibilità. La città si prepara a un cambio radicale, con interventi che coinvolgeranno molti degli immobili storici e residenziali.

L'ordine chiede “regole chiare e strumenti stabili” per intervenire, costi degli interventi da decine di migliaia di euro per ogni edificio “A Firenze saranno circa 20.000 gli edifici da riqualificare entro il 2030, che diventano 35.000 guardando all’orizzonte del 2035. In Toscana i numeri salgono rispettivamente a 120.000 edifici entro il 2030 e a quasi 200.000 entro il 2035. Sono queste le dimensioni dell’impatto atteso della direttiva europea sulle Case green in città e nella regione, un provvedimento che rappresenta una grande opportunità di riqualificazione del patrimonio edilizio e un passaggio necessario nel percorso di transizione energetica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Firenze Edifici

Entro maggio 2026, l’Italia dovrà recepire la direttiva europea sulle Case green, un aggiornamento normativo che influenzerà il settore edilizio.

