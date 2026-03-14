Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, una diminuzione del 10% nei consumi energetici degli edifici potrebbe portare a un risparmio di 6,2 miliardi di euro ogni anno. La stima si basa sulla possibilità di ridurre i consumi energetici nel settore edilizio a livello nazionale. Si tratta di una proiezione che evidenzia l'impatto economico di eventuali interventi di efficientamento.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) indica che una riduzione del 10% nei consumi energetici degli edifici potrebbe generare un risparmio complessivo per la collettività pari a 6,2 miliardi di euro annui. Questo obiettivo si colloca nel contesto di prezzi dell’energia in forte oscillazione e tensioni geopolitiche globali che impattano direttamente su gas e petrolio. I dati evidenziano come il settore civile italiano assorba il 42% dei consumi energetici totali della nazione, rendendo l’efficienza degli immobili un fattore cruciale per la sicurezza energetica nazionale. La proposta non mira solo al contenimento dei costi, ma punta anche a benefici sanitari stimati in 1,2 miliardi di euro ogni anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risparmio 6,2 miliardi: il 10% in meno sugli edifici

Articoli correlati

Le Banche pagano 1,8 miliardi allo Stato, risparmio da 800 milioni sugli extraprofittiAnalizzando i bilanci del 2025 pubblicati dalle principali banche italiane, si può notare come gli istituti di credito abbiano approfittato...

“M’illumino di meno”: allo Steri seminario sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibiliL'iniziativa è organizzata dall’Università di Palermo e dal Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica (Cste) di Ateneo con la partecipazione,...

Tutto quello che riguarda Risparmio 6 2 miliardi il 10 in meno...

Temi più discussi: Assoreti, raccolta a 3,9 miliardi a gennaio: spinta da assicurazioni e ETP; Parma, crescono credito e risparmio: +2,6% nei prestiti nel 2025; Risparmio gestito, il 2026 si apre con deflussi per quasi 4 miliardi; Banca Valsabbina: nel 2025 crescono raccolta e impieghi e nascono nuove filiali.

Sima, contro caro-energia ridurre consumi edifici per 6,2 miliardi l'annoImpattano per il 42% della spesa energetica nazionale ... msn.com

Caro bollette, la proposta: automazioni degli edifici e pannelli solari farebbero risparmiare 6 miliardiGli immobili assorbono il 42% dell’energia nazionale e costano circa 50 miliardi l’anno. La proposta della Sima: ridurre del 10% i consumi attraverso tecnologie di gestione intelligente, schermature s ... corriere.it

Chi lo dice che gli artisti sono spendaccioni e non si curano del futuro Una coppia di attori di teatro dell'Alta Valsassina ha depositato un libretto di risparmio in favore del loro piccolo figlio, Umberto. Era il lontano 1963, e alla Cassa di Risparmio di Trieste furo - facebook.com facebook

« #libretto di risparmio con mille lire ritrovato in un baule, oggi vale 50mila euro». La battaglia per il #rimborso x.com