Anche Torino si illumina di meno in occasione della Giornata per il risparmio energetico

Il Comune di Torino ha deciso di spegnere le luci di alcuni monumenti storici lunedì 16 febbraio, per partecipare a M’illumino di Meno 2026, l’iniziativa di sensibilizzazione sul consumo energetico promossa da Caterpillar su Rai Radio 2. La decisione ha coinvolto la Mole Antonelliana, Palazzo Civico e i ponti Vittorio Emanuele I, che rimarranno al buio fino alle 22. La scelta mira a ridurre il consumo di energia in una giornata dedicata al risparmio.

Lunedì 16 febbraio, in occasione di M'illumino di Meno 2026, l'iniziativa promossa da Caterpillar su Rai Radio 2 per la Giornata del risparmio energetico, la Città di Torino spegnerà le luci decorative della Mole Antonelliana (fino alle 22), di Palazzo Civico e dei ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I e Isabella. L'iniziativa rientra tra quelle promosse in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, istituita dal Parlamento con la legge n. 342022. È un gesto simbolico che deve sensibilizzare la popolazione nei confronti della transizione ecologica e rilanciare le buone pratiche quotidiane utili a ridurre i consumi energetici.