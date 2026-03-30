Quattro giovani sono stati denunciati per rissa aggravata dopo una colluttazione avvenuta nel centro storico di Bolzano. Durante l’evento, sono stati lanciati oggetti e bicchieri di vetro, causando anche lesioni a uno dei coinvolti. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Quattro giovani sono stati denunciati per rissa aggravata dopo un intervento della Polizia nel centro storico di Bolzano. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, quando una violenta lite tra ragazzi è stata segnalata da numerosi cittadini. Gli agenti sono intervenuti rapidamente riuscendo a fermare i protagonisti e a ricostruire la dinamica dell’accaduto grazie alle testimonianze raccolte sul posto. Rissa violenta tra giovani a Bolzano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sala Operativa ha ricevuto diverse chiamate nel pomeriggio di ieri che segnalavano una rissa in corso tra alcuni giovani nel centro storico di Bolzano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rissa violenta tra giovani con lanci di oggetti e bicchieri di vetro nel centro di Bolzano, il provvedimento

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