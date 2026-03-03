Nella notte, nel centro di Fermo, due gruppi di giovani si sono affrontati provocando danni e disordini. A seguito degli incidenti, sei ragazzi sono stati colpiti da un divieto di accesso ai locali pubblici. La vicenda si è conclusa con l’applicazione di questa misura restrittiva nei confronti dei coinvolti.

Sei giovani residenti nel Fermano sono stati destinatari di provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici del centro storico di Fermo, a seguito di gravi disordini avvenuti il 24 gennaio scorso. I provvedimenti, emessi dal Questore, sono stati adottati per garantire la sicurezza pubblica dopo che i giovani si sono resi responsabili di turbative e danneggiamenti durante uno scontro tra fazioni giovanili. Disordini al centro di Fermo I fatti del 24 gennaio: scontro tra gruppi giovanili L'intervento delle forze dell'ordine Le motivazioni dei provvedimenti Disordini al centro di Fermo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Fermo ha emesso sei provvedimenti di D. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra due bande di giovani nella notte nel centro di Fermo, il provvedimento contro sei ragazzi

Furia nella notte a Camnago Volta: spranga contro il centro civico, denunciati due giovani comaschiLa quiete notturna di Camnago Volta è stata spezzata dal rumore secco del metallo che colpisce.

Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: morti due giovani, i mezzi finiscono contro il muro di una casaIncidente stradale mortale nella notte tra Ceccano e Frosinone, in via Colle Leo.

Tutto quello che riguarda Scontro tra due bande di giovani nella...

Temi più discussi: Omicidio Cornelia, tragedia annunciata. Ora sul quartiere potrebbe calare il marchio della zona rossa; Faida ad Afragola, ferito un 70enne che faceva la vedetta ad una piazza di spaccio; Prosecco Doc, sollievo per Gabi: l'infortunio della stella del volley non è grave. Sto bene, grazie a tutti per i messaggi; Luca Attanasio, gli intrighi al centro dell'omicidio dell'ambasciatore: miniere per cellulari e missili, bande armate al soldo di Putin.

Violenza in piazza del Popolo, scontro tra bande di giovanissimi: il questore emette sei Dalp dopo le indagini dei carabinieriFERMO - I fatti sono avvenuti nella notte del 24 gennaio scorso. All’esterno di due esercizi commerciali del centro, si sono scontrate due fazioni di giovani, una nord-africana e una sud-americana, co ... cronachefermane.it

Guizza: scontro tra bande e fuga a tutta velocità. In auto machete, taser e spray urticanteTutto è iniziato intorno alle 22:45 nel parcheggio di un supermercato in via dell’Orna. Diverse segnalazioni al 113 da parte di passanti terrorizzati hanno descritto due gruppi di persone scesi da alt ... padovaoggi.it

La Stampa. . A 14 minuti dal triplice fischio, dopo uno scontro di gioco un giovane calciatore rimane a terra privo di sensi. A dargli i primi fondamentali soccorsi sono un compagno, un dirigente della sua squadra, e un avversario che con lucidità e altruismo inte - facebook.com facebook

Scontro #Tajani - #Conte su cappello #MAGA . Il ministro degli Esteri al leader M5S: lei #Trump la chiamava Giuseppi. Caos in Commissione Esteri e Difesa del Senato, convocata per le comunicazioni urgenti del governo sulla situazione in #Iran x.com