Violenta rissa in centro a Medesano tra decine di persone volano calci e pugni | denunciati otto giovani

Da parmatoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Fornovo di Taro hanno smantellato una rissa violenta avvenuta a Medesano lo scorso settembre. Otto giovani sono stati denunciati dopo una lite furiosa nel centro del paese, dove decine di persone si sono affrontate a calci e pugni. La polizia ha condotto un’operazione immediata e ora continua le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Due carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di calmare gli animi, disposti anche 4 provvedimenti di Divieto di Accesso alle aree Urbane Si è conclusa con un’importante operazione dei carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro una complessa attività d’indagine scaturita da una violenta rissa avvenuta lo scorso settembre nel centro di Medesano. Grazie a un minuzioso lavoro di ricostruzione, i militari sono riusciti a dare un volto ai partecipanti agli scontri, portando alla denuncia di 8 giovani residenti in provincia e all’emissione di provvedimenti amministrativi severi per i soggetti ritenuti più pericolosi.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

