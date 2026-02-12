Violenta rissa in centro a Medesano tra decine di persone volano calci e pugni | denunciati otto giovani

I carabinieri di Fornovo di Taro hanno smantellato una rissa violenta avvenuta a Medesano lo scorso settembre. Otto giovani sono stati denunciati dopo una lite furiosa nel centro del paese, dove decine di persone si sono affrontate a calci e pugni. La polizia ha condotto un’operazione immediata e ora continua le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Due carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di calmare gli animi, disposti anche 4 provvedimenti di Divieto di Accesso alle aree Urbane Si è conclusa con un’importante operazione dei carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro una complessa attività d’indagine scaturita da una violenta rissa avvenuta lo scorso settembre nel centro di Medesano. Grazie a un minuzioso lavoro di ricostruzione, i militari sono riusciti a dare un volto ai partecipanti agli scontri, portando alla denuncia di 8 giovani residenti in provincia e all’emissione di provvedimenti amministrativi severi per i soggetti ritenuti più pericolosi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Medesano Rissa Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovani Questa notte si è scatenata una rissa violenta in un locale nel centro di Ravenna. Violenta rissa al bar, volano sedie e tavolini: due feriti in ospedale e 8 giovani denunciati Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Medesano Rissa Argomenti discussi: Andria, il video della violenta rissa nel centro storico: i residenti chiedono più sicurezza; Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovani; Camponogara, violenta rissa tra giovanissimi nel parco cittadino: 6 feriti; Rissa tra sette persone nei pressi del locale in centro, già denunciati in due. Indagini senza sosta. Violenta rissa in corso Garibaldi: sequestrati tirapugni e dosi di cocainaRissa nella prima serata in corso Garibaldi a Novara. Intervento tempestivo della Polizia Locale: trovati un tirapugni e diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio. lavocedinovara.com Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovaniDue tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: controlli intensificati dalla Questura di Ravenna in zona Speyer e centro. virgilio.it Dodici TvParma. . Maxi rissa tra via Verdi e la Pilotta: una violenta resa dei conti a colpi di catene, spranghe e bottiglie, scatenata dal furto di un monopattino. Durante lo scontro un giovane è stato colpito ripetutamente riportando ferite alla testa e la frattura di u - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.