violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di ravenna denunciati due giovani

Questa notte si è scatenata una rissa violenta in un locale nel centro di Ravenna. Sei persone sono state coinvolte e due giovani sono stati denunciati. La polizia ha anche fermato due tunisini, accusati di spaccio, durante i controlli in zona Speyer e nel centro città. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno calmato la situazione e avviato le indagini.

Due cittadini tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: questo il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio condotte dalla Questura di Ravenna. Gli interventi sono stati effettuati nella giornata di ieri, nell’ambito di un piano di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti e all’illegalità diffusa, con particolare attenzione alla zona Speyer e al centro cittadino. Paura nella zona Speyer di Ravenna, due arresti Rissa nei pressi di un locale del centro: due denunciati Impegno costante della Questura per la sicurezza cittadina Paura nella zona Speyer di Ravenna, due arresti La Questura di Ravenna ha intensificato i servizi di controllo nella zona Speyer, area già oggetto di costante monitoraggio per contrastare i fenomeni di illegalità e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

