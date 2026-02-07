Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna denunciati due giovani

Questa notte si è scatenata una rissa violenta in un locale nel centro di Ravenna. Sei persone sono state coinvolte e due giovani sono stati denunciati. La polizia ha anche fermato due tunisini, accusati di spaccio, durante i controlli in zona Speyer e nel centro città. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno calmato la situazione e avviato le indagini.

Due cittadini tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: questo il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio condotte dalla Questura di Ravenna. Gli interventi sono stati effettuati nella giornata di ieri, nell’ambito di un piano di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti e all’illegalità diffusa, con particolare attenzione alla zona Speyer e al centro cittadino. Paura nella zona Speyer di Ravenna, due arresti Rissa nei pressi di un locale del centro: due denunciati Impegno costante della Questura per la sicurezza cittadina Paura nella zona Speyer di Ravenna, due arresti La Questura di Ravenna ha intensificato i servizi di controllo nella zona Speyer, area già oggetto di costante monitoraggio per contrastare i fenomeni di illegalità e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovani Approfondimenti su Ravenna Centro Rissa tra sette persone nei pressi del locale in centro, già denunciati in due. Indagini senza sosta Una rissa è scoppiata ieri sera vicino a un locale in centro, coinvolgendo sette persone. Violenta rissa al bar, volano sedie e tavolini: due feriti in ospedale e 8 giovani denunciati Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ravenna Centro Argomenti discussi: Biella, violenta rissa tra studenti: un ferito finisce in ospedale; Rissa con catene tra 24 giovani in centro, una passante lancia l'allarme: fuggi fuggi all'arrivo della polizia; Sassaiola in via Carducci. Caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro; Rissa per i soldi al ristorante cinese di Roma, finisce con una sparatoria e un ferito: la pistola, la paura e l'indagine. Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovaniDue tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: controlli intensificati dalla Questura di Ravenna in zona Speyer e centro. virgilio.it Rissa tra ragazzi per gelosia, uno ha un coltelloViolenta lite per gelosia tra sei ragazzi a Tavernola. L’intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. Uno dei ... espansionetv.it Violenta rissa in Via Quarti: identificato uno dei responsabili. Al via l’espulsione #andria facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.