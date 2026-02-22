Truffa dei finti carabinieri | in due tentano di portare via gioielli e contanti aggrediti i poliziotti intervenuti

Due uomini hanno tentato di derubare una donna fingendosi carabinieri, dopo averla contattata al telefono. La vittima ha raccolto gioielli e contanti in casa, convinta che i falsi ufficiali si sarebbero presentati di lì a poco. Quando gli uomini sono arrivati, sono stati fermati dai poliziotti intervenuti, che sono stati aggrediti nel tentativo di fermare i ladri. La scena si è conclusa con l’arresto dei due sospettati e il recupero della refurtiva.

È successo a Lucera. Feriti gli agenti. Un uomo e una donna arrestati per resistenza a pubblico ufficiale Era stata contattata da un finto carabiniere che le ha chiesto di racimolare gioielli e contanti da consegnare a sedicenti colleghi che si sarebbero presentati di lì a poco. Alla Sala Operativa della Questura di Foggia, però, in quei frangenti, è giunta la segnalazione della probabile truffa in atto a Lucera. Il finto carabiniere ha intrattenuto la donna al telefono, affinché non chiedesse aiuto e rimanesse solo in casa. Sul posto, però, sono giunti immediatamente gli agenti del Commissariato di Lucera, impegnati in un servizio di controllo del territorio.