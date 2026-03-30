Aversa rissa con bottiglie in strada | due arresti feriti anche due poliziotti

Aversa è stata teatro di una rissa nel centro cittadino, con due uomini di circa 30 anni che si sono affrontati in strada. Durante l’alterco, sono state utilizzate anche bottiglie di vetro, causando momenti di tensione. Due persone sono state arrestate e due poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di sedare la disputa.

Violenta rissa nel centro di Aversa, dove due uomini di circa 30 anni si sono affrontati in strada arrivando a utilizzare anche bottiglie di vetro, generando attimi di tensione e paura tra i presenti. I fatti si sarebbero verificati sabato scorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato locale che, con non poche difficoltà, hanno tentato di bloccare i due. La situazione ha reso necessario l’arrivo di ulteriori pattuglie della Polizia di Stato e di una Radiomobile dei Carabinieri per ristabilire l’ordine. Durante l’intervento, due agenti sono rimasti feriti, con prognosi di dieci giorni. I due uomini sono stati arrestati con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, rissa con bottiglie in strada: due arresti, feriti anche due poliziotti Articoli correlati Non pagano il conto al ristorante: maxi rissa in strada: feriti due poliziottiAttimi di tensione ieri pomeriggio nei pressi di via Toledo, in pieno centro, per una rissa scoppiata in un ristorante durante la quale sono rimasti... Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino, 29 agenti soccorsi: almeno due arresti dopo gli scontriSono oltre 100 gli agenti delle forze dell’ordine finiti in diversi ospedali torinesi dopo gli scontri di ieri durante la manifestazione pro...