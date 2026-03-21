Tre persone sono state allontanate dal centro di Crotone dopo una rissa violenta avvenuta nei pressi del Duomo. L'episodio si è verificato nel cuore della città e coinvolge tre individui, senza che siano state riportate altre persone o danni significativi. La polizia ha intervenuto per disperdere i partecipanti e gestire la situazione.

Tre diveti di accesso al centro urbano sono stati emessi dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini crotonesi e di un cittadino pakistano dopo una rissa aggravata avvenuta nel centro storico di Crotone. L’episodio, scaturito da un diverbio per futili motivi, si è verificato nei pressi del Duomo e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Tre divieti di accesso al centro urbano a Crotone La dinamica dell'episodio L'intervento delle forze dell'ordine Le misure adottate dall'Autorità Giudiziaria Tre divieti di accesso al centro urbano a Crotone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti in pieno giorno in una zona centrale e molto frequentata di Crotone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rissa violenta per futili motivi nel pieno centro di Crotone, coinvolte tre persone: l'epilogo della vicenda

Articoli correlati

Violenta rissa in pieno centro: denunciate 4 ragazze. Tre sono minorenniQuattro ragazze, di cui tre minorenni, sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta per una...

Violenta rissa nel centro del paese: tre feriti, due in condizioni graviTre persone ferite, due delle quali con arma da taglio, al termine di una violenta aggressione avvenuta nella serata di venerdì 6 nel centro di...

Una raccolta di contenuti su Rissa violenta

Temi più discussi: BASSANO DEL GRAPPA | VIOLENZA AL CENTRO STUDI: ALLA PROCURA DEI MINORI 4 DENUNCE PER RISSA E SEGNALATO UN…; Violenta rissa in un bar, locale devastato. Daspo 'Willy' per 12 clienti: non potranno 'uscire' la sera; Rissa violenta tra baby gang con mazze e spranghe: nove denunciati; Paura a Spoleto, scoppia una violenta rissa in piazza Vittoria: arrestato un cinquantenne.

Foligno, notte violenta in piazza del Grano: tre denunciati per rissa aggravataLa polizia ha individuato due 22enni e un 24enne tra i coinvolti nello scontro che aveva visto finire due giovani in ospedale ... corrieredellumbria.it

Rissa con accoltellamento nei pressi del Duomo di Crotone: tre DacurUn pomeriggio ordinario nel centro storico di Crotone che si è trasformato in uno scenario di violenza, richiedendo il pugno duro delle autorità. La Polizia di Stato ha notificato tre divieti di acces ... cn24tv.it

Violenta rissa in centro a #Saronno: soccorse tre persone facebook