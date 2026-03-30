Rinnovo Vlahovic Juve continua il gioco delle parti Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

La trattativa tra la società e l'agente di Vlahovic per il rinnovo del contratto della punta continua a svilupparsi. La Juventus e il suo rappresentante si confrontano da diverse settimane, senza ancora un accordo ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte, mentre le negoziazioni proseguono con incontri programmati nei prossimi giorni.

tra la società bianconera e il suo agente. La Juve si trova a gestire una fase delicata riguardante il futuro del suo riferimento offensivo principale. Secondo quanto analizzato da Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, il tema del prolungamento contrattuale di Dusan Vlahovic resta al centro delle cronache sportive, alimentato anche da alcune indiscrezioni di mercato. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nelle ultime ore sono emerse voci su un possibile interessamento del Milan, scaturite dalla presenza del procuratore Ristic nel capoluogo lombardo. Tuttavia, come precisato dalla fonte, l’agente si trovava a Milano per definire il passaggio di Kostic proprio ai rossoneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve, continua il gioco delle parti. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Tutti gli aggiornamenti su Rinnovo Vlahovic Juve Rinnovo Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro tra le parti in questa data. Tutti gli aggiornamenti sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro tra giocatore, padre e dirigenza bianconera in questa data. Juve, via alla trattativa per il rinnovo di Vlahovic: ecco l’offertaTorino, 9 marzo 2026 – Con l’Udinese il rientro in campo di Dusan Vlahovic, dietro le quinte il via alla trattativa per il rinnovo. Rinnovo Spalletti Juve, ecco quando riprenderanno i discorsi per il prolungamento. Tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti Juve, ecco quando riprenderanno i discorsi per il prolungamento del contratto del tecnico toscano.