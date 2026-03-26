Rinnovo Vlahovic Juve fissato un nuovo incontro tra le parti in questa data Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

È stato programmato un nuovo incontro tra il giocatore, il padre e i rappresentanti della società per discutere il rinnovo di contratto. La riunione si terrà in una data ancora da definire. La trattativa riguarda il prolungamento dell’accordo tra il calciatore e la squadra di appartenenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli o sui tempi di conclusione.

Rinnovo Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro tra giocatore, padre e dirigenza bianconera in questa data. Tutti gli aggiornamenti. La Juve accelera per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le distanze dei mesi scorsi sono ormai un ricordo. Un ruolo decisivo nella riapertura del dialogo è stato giocato da Luciano Spalletti, che considera la punta un punto di riferimento imprescindibile per il futuro.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il calciatore ha dato la priorità assoluta al club, ricevendo in cambio ampie rassicurazioni sulla centralità del suo ruolo nel progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve, fissato un nuovo incontro tra le parti in questa data. Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Articoli correlati En-Nesyri alla Juve, fissato un contatto tra i bianconeri e il Fenerbahce: ecco quando è previsto. Aggiornamenti importanti sulla trattativaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Rinnovo Vlahovic Juve, cresce l’ottimismo in casa bianconera e spunta una data per il decollo della trattativa. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve, cresce l’ottimismo in casa bianconera per la firma del centravanti serbo. “Vlahovic–Juve: nuovo incontro! Prima offerta sul tavolo” Aggiornamenti e notizie su Rinnovo Vlahovic Juve Temi più discussi: Juventus-Vlahovic, le prossime 72 ore decisive per il rinnovo di contratto; Rinnovo Vlahovic, fissato un incontro importante con la Juventus: gli aggiornamenti; ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni; Juventus, rinnovo sostenibile per Vlahovic: ecco le cifre. Spalletti e Vlahovic, ci siamo: la Juve pronta a brindare. Quando arriveranno i rinnoviL'orizzonte di Pasqua per la firma del tecnico resta, ma non c'è fretta: passi avanti anche per il serbo, ecco la timeline del club bianconero ... corrieredellosport.it Juventus-Vlahovic, il rinnovo entra nel vivo: incontro decisivo in arrivoVlahovic apre alla permanenza alla Juventus e mette in stand-by le offerte estere. Sul tavolo un nuovo contratto fino al 2027 o 2028. calciomercatoweb.it Rinnovo Vlahovic: i prossimi giorni possono essere quelli decisivi con l'arrivo del papà a Torino per seguire in prima persona la trattativa. Dusan ha fatto capire di voler restare a Torino e la Juventus ha promesso a Spalletti che farà il massimo per arrivare - facebook.com facebook #Juve, i dubbi di #Vlahovic sulle cifre del rinnovo. E il #Milan è alla finestra [ @TramacEma] x.com