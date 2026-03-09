Juve via alla trattativa per il rinnovo di Vlahovic | ecco l’offerta

La Juventus ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, con un'offerta già presentata. La discussione si svolge in parallelo alla ripresa dell’attaccante in campo durante la partita contro l’Udinese. La trattativa si svolge dietro le quinte, mentre Vlahovic si prepara a tornare in azione sul campo.

Torino, 9 marzo 2026 – Con l’Udinese il rientro in campo di Dusan Vlahovic, dietro le quinte il via alla trattativa per il rinnovo. Momento cruciale per la Juve sia in ottica lotta al quarto posto sia per evitare l’uscita a parametro zero del centravanti serbo: due snodi non da poco. Fermata l’emorragia di risultati e recuperati punti alla quarta, ora il calendario è più in discesa e i bianconeri possono sfruttare lo scontro diretto tra Como e Roma del prossimo weekend, tra l’altro in una settimana che vede i giallorossi impegnati anche in Europa League. Vincere a Udine per provare il doppio sorpasso e riprendersi il quarto posto: sarebbe una manna dal cielo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

