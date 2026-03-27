Le trattative tra l'allenatore toscano e la società bianconera riprenderanno nelle prossime settimane per discutere del prolungamento del contratto. Attualmente non ci sono state novità ufficiali, ma si prevede che i colloqui vengano ripresi a breve. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Rinnovo Spalletti Juve, ecco quando riprenderanno i discorsi per il prolungamento del contratto del tecnico toscano. Ecco gli aggiornamenti. La Juve ha riaperto i cancelli del Training Center per dare il via alla preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Come riportato da un’analisi de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Luciano Spalletti ha ritrovato i suoi calciatori sul campo della Continassa dopo la breve sosta. ULTIMISSIME JUVE LIVE Mentre la squadra riprende il ritmo negli allenamenti, la dirigenza si prepara a una settimana decisiva sul fronte burocratico. Le trattative per il prolungamento di contratto del tecnico toscano riprenderanno con ogni probabilità all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti Juve, ecco quando riprenderanno i discorsi per il prolungamento. Tutti gli aggiornamenti

Articoli correlati

Rinnovo Spalletti, spunta la data della firma e i dettagli dell’accordo: gli aggiornamenti sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, il tecnico potrebbe prolungare il contratto già prima di Pasqua.

Allenamento Juve pre Benfica: il bel gesto di Spalletti con Adzic, David show in partitella. Ecco chi era assente, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

SPALLETTI alla JUVE Quando disse: “Non voglio mettere una tuta diversa da quella del NAPOLI”

Una raccolta di contenuti su Rinnovo Spalletti Juve

Temi più discussi: Juve-Spalletti: avanti insieme, ma solo con il rinnovo breve. Ecco perché; Spalletti, sì al rinnovo ma solo a certe condizioni: le ultime in casa Juve; Rinnovo Spalletti, la durata dice tutto: dalla retromarcia dei senatori Juve all'intesa; Juve, Spalletti tra record e rinnovo, sarà il secondo in Serie A: ecco di cosa stiamo parlando...

Juventus, si sta entrando nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Luciano Spalletti. Ecco quando arriverà la firma del tecnico bianconeroJuventus, si sta entrando nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Luciano Spalletti. Ecco quando arriverà la firma del tecnico bianconero ... calcionews24.com

Rinnovo Spalletti, il pari col Sassuolo non cambia i piani della Juve: ecco quando è prevista la stretta finale per il prolungamento di contrattoRinnovo Spalletti, il pari col Sassuolo non cambia i piani della Juve: ecco quando è prevista la stretta finale per il prolungamento di contratto ... calcionews24.com

Juventus, quando può arrivare l'ufficialità del rinnovo di Spalletti - facebook.com facebook

Juve-Spalletti, rinnovo atteso entro Pasqua [Sky Sport] x.com