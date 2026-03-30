A dodici ore dalla chiusura del referendum, un giornalista ha riferito in diretta televisiva di una condanna a tre anni e mezzo di carcere. La notizia riguarda una vicenda giudiziaria che si è manifestata improvvisamente, coinvolgendo un soggetto legato alle recenti consultazioni popolari. La condanna è stata comunicata pubblicamente in modo immediato, senza ulteriori dettagli sulla natura del procedimento o sui motivi specifici.

Il giornalista Sansonetti ha esposto in diretta televisiva una situazione giudiziaria improvvisa e pesante, scatenata a sole dodici ore dalla conclusione di un referendum. La Procura ha richiesto per lui una condanna detentiva di tre anni e mezzo, motivata da accuse di diffamazione legate a dichiarazioni su un senatore del passato. Questa tempistica ravvicinata tra il voto popolare e l’atto accusatorio ha sollevato interrogativi sulla casualità dell’evento. L’accusa deriva da una domanda posta dal giornalista riguardante il Senatore Scarpinato, il quale nel 1992 avrebbe chiesto l’archiviazione del dossier noto come Mafia-Appalti. Sebbene si sia trattato di un semplice quesito giornalistico, la reazione legale è stata immediata e severa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum e condanna: a 12 ore dal voto, 3 anni e mezzo di prigione

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