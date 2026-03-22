Referendum | affluenza ore 12 intorno al 14 per cento in Italia intorno al 12 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domani

Da noinotizie.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12, l'affluenza alle urne in Italia si attesta circa al 14 per cento, mentre in Puglia si ferma intorno al 12 per cento. Le elezioni rimangono aperte fino alle 15 di domani, offrendo agli elettori ancora diverse ore per esprimere la propria scelta. La situazione è in costante aggiornamento e i dati potrebbero cambiare nelle prossime ore.

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