Referendum | affluenza ore 12 intorno al 15 per cento in Italia intorno al 12 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domani

Alle ore 12, l’affluenza alle urne in Italia si attesta intorno al 15 per cento, mentre in Puglia si ferma circa al 12 per cento. Le urne resteranno aperte fino alle 15 di domani, consentendo agli elettori di esprimere il proprio voto. La situazione è in continuo aggiornamento e i dati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.