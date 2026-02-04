L’Ungheria condanna l’attivista antifascista Maja T a otto anni di prigione
La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di carcere Maja T., attivista antifascista tedesca, per aver preso parte a una rissa con neonazisti a Budapest lo scorso anno. La sentenza ha suscitato molte polemiche, con l’accusa di aver aggredito i neonazisti durante una manifestazione. La vicenda mette in evidenza ancora una volta le tensioni tra gruppi di estrema destra e attivisti che si oppongono a loro.
Il 4 febbraio la giustizia ungherese ha condannato l’antifascista Maja T., di nazionalità tedesca, a otto anni di prigione per aver aggredito dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest, in Ungheria, nel 2023. La pena comprende il periodo già trascorso dietro le sbarre da Maja T., che rifiuta lo schema binario maschile-femminile riguardo al genere sessuale, dopo l’arresto a Berlino nel dicembre 2023 e l’estradizione in Ungheria nel giugno 2024, che aveva suscitato forti critiche. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it
