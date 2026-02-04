L’Ungheria condanna l’attivista antifascista Maja T a otto anni di prigione 

Da internazionale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di carcere Maja T., attivista antifascista tedesca, per aver preso parte a una rissa con neonazisti a Budapest lo scorso anno. La sentenza ha suscitato molte polemiche, con l’accusa di aver aggredito i neonazisti durante una manifestazione. La vicenda mette in evidenza ancora una volta le tensioni tra gruppi di estrema destra e attivisti che si oppongono a loro.

Il 4 febbraio la giustizia ungherese ha condannato l’antifascista Maja T., di nazionalità tedesca, a otto anni di prigione per aver aggredito dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest, in Ungheria, nel 2023. La pena comprende il periodo già trascorso dietro le sbarre da Maja T., che rifiuta lo schema binario maschile-femminile riguardo al genere sessuale, dopo l’arresto a Berlino nel dicembre 2023 e l’estradizione in Ungheria nel giugno 2024, che aveva suscitato forti critiche. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217ungheria condanna l8217attivista antifascista maja t a otto anni di prigione160

© Internazionale.it - L’Ungheria condanna l’attivista antifascista Maja T. a otto anni di prigione 

Approfondimenti su Ungheria giustizia

L'Ungheria condanna a 8 anni di carcere l'attivista Maja T.: era accusata degli stessi reati di Ilaria Salis

Un tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere l’attivista antifascista tedesca Maja T.

Chi è Maja T., attivista antifascista condannata a 8 anni a Budapest per il caso in cui era coinvolta Salis

Questa mattina a Budapest, un tribunale ha condannato Maja T.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ungheria giustizia

Argomenti discussi: Cannabis, la Corte UE contro l’Ungheria: Ha violato il principio di leale cooperazione; Cannabis e Onu, la Corte Ue condanna l’Ungheria: violata la leale cooperazione; Finalmente potrò sapere, Maja T. in attesa del verdetto; L’Ungheria ha violato i principi europei: la condanna della Corte di giustizia Ue.

l ungheria condanna lL'Ungheria condanna Maja T. Ora Ilaria Salis sa come sarebbe andata a finireOtto anni di reclusione per l'attivista antifascista, persona non binaria, in quello che era il procedimento parallelo a quello dell'italiana scampata al ... huffingtonpost.it

l ungheria condanna lL’Ungheria condanna l’attivista antifascista Maja T. a otto anni di prigioneIl 4 febbraio la giustizia ungherese ha condannato l’antifascista Maja T., di nazionalità tedesca, a otto anni di prigione per aver aggredito dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest, in U ... internazionale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.