Ravenna | 30 case sicure dopo 1,7 milioni di euro e disastri naturali

A Ravenna sono state consegnate le chiavi di 30 case riqualificate in via Missiroli, completando un intervento da 1,7 milioni di euro finanziato con fondi del Piano Complementare al Pnrr. I lavori sono stati finalizzati alla messa in sicurezza delle abitazioni, che erano state danneggiate da disastri naturali. La consegna segna la conclusione di un progetto di recupero e miglioramento delle condizioni di abitabilità.

La consegna delle chiavi a via Missiroli segna la fine dei lavori di riqualificazione su 30 alloggi a Ravenna, un intervento da 1,7 milioni di euro finanziato dal Piano Complementare al Pnrr. Sindaco Alessandro Barattoni e presidente Lina Taddei hanno presenziato il rito simbolico che restituisce alle famiglie case sicure ed efficienti dopo anni di difficoltà gestionali legate ad alluvioni e incendi. Il valore del patrimonio pubblico in tempi di crisi. L’evento di lunedì rappresenta molto più di una semplice cerimonia burocratica per la città di Ravenna. Si tratta della concretizzazione di uno sforzo collettivo volto a recuperare immobili pubblici degradati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: 30 case sicure dopo 1,7 milioni di euro e disastri naturali Tutto quello che riguarda Ravenna 30 case sicure dopo 1 7 milioni... Delocalizzazioni: 25 milioni per case sicure fuori dalIl presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha espresso un giudizio positivo sulle nuove norme relative alle delocalizzazioni... Case popolari, completata la riqualificazione di 30 alloggi: un intervento da 1,7 milioni di euro“Quello che oggi portiamo a termine – dichiara Barattoni – è un importante lavoro di ammodernamento e di efficientamento di un gruppo di edifici di... Disastri naturali, nel 2025 danni per 224 mld di dollari(Adnkronos) – Nel 2025 i disastri naturali hanno causato perdite significative in tutto il mondo: complessivamente, i danni ammontano a circa 224...