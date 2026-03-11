Delocalizzazioni | 25 milioni per case sicure fuori dal

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha annunciato un investimento di 25 milioni di euro destinati a costruire case sicure fuori dalla zona colpita dalle alluvioni. Le nuove norme riguardano le delocalizzazioni degli immobili danneggiati, e la decisione è stata comunicata in seguito a una valutazione positiva delle misure adottate. La proposta riguarda specificamente le aree interessate dagli eventi alluvionali.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha espresso un giudizio positivo sulle nuove norme relative alle delocalizzazioni degli immobili colpiti dalle alluvioni. Durante un'audizione presso la commissione Ambiente della Camera dei deputati, il governatore ha definito il provvedimento come un passo avanti fondamentale per garantire una ricostruzione in sicurezza. La misura, contenuta nel decreto-legge n. 25 convertito a febbraio 2026, destina 25 milioni di euro per ampliare le opportunità di trasferimento delle abitazioni fuori dalle zone a rischio idrogeologico. Questa decisione risponde a una richiesta da tempo avanzata dai territori colpiti, permettendo ora di ricostruire o acquistare case anche nei comuni limitrofi, superando il vincolo che legava l'intervento al solo comune di origine dell'immobile.