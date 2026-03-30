Nella mattinata di lunedì, sono state consegnate le chiavi ai primi inquilini di un complesso di case popolari di Ravenna, dopo i lavori di riqualificazione. L’intervento, del valore di circa 1,7 milioni di euro, ha riguardato 30 alloggi situati in via Missiroli. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente di Acer Ravenna e il sindaco della città.

“Quello che oggi portiamo a termine – dichiara Barattoni – è un importante lavoro di ammodernamento e di efficientamento di un gruppo di edifici di proprietà del nostro Comune. Questo prezioso intervento si colloca all’interno di una visione di ampio respiro finalizzata a riqualificare e ad ampliare il patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, diminuendo l'impatto dei costi energetici per gli inquilini”. “I lavori che si sono conclusi – dichiara Taddei – sono frutto di un intenso lavoro degli uffici Acer e delle ditte che hanno collaborato alla realizzazione dei lavori. A tutti loro va il ringraziamento mio e dell’ente che presiedo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Case popolari, completata la riqualificazione di 30 alloggi: un intervento da 1,7 milioni di euro

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