Ragazzino di 13 anni investito da un suv mentre esce da scuola | in codice rosso al Bambino Gesù
Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un suv mentre usciva da scuola nell'area dell'Infernetto. Dopo l'incidente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. La vettura coinvolta si è fermata sul luogo dell'incidente, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. La situazione del giovane è attualmente sotto monitoraggio medico.
Un ragazzino di 13 anni è stato investito all'uscita di scuola da un suv all'Infernetto: travolto dall'auto, è stato portato d'urgenza al Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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