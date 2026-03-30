Ragazzino di 13 anni investito da un suv mentre esce da scuola | in codice rosso al Bambino Gesù

Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un suv mentre usciva da scuola nell'area dell'Infernetto. Dopo l'incidente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. La vettura coinvolta si è fermata sul luogo dell'incidente, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. La situazione del giovane è attualmente sotto monitoraggio medico.