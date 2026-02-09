Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un’auto questa sera ad Avigliana, vicino Torino. È stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori.

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino un ragazzo di 11 anni investito nella serata di oggi, 9 febbraio, ad Avigliana, in provincia di Torino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 in via Moncenisio, all’altezza del civico 122, nella frazione Drubiaglio. Il giovanissimo è stato travolto da un’auto mentre si trovava sulla carreggiata ed è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Le condizioni del bambino sono apparse subito molto serie, tanto da rendere necessario un intervento sanitario immediato e l’attivazione dei soccorsi di emergenza. Il conducente della vettura coinvolta nell’investimento si è fermato subito dopo l’impatto, prestando i primi soccorsi e dando l’allarme ai numeri di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torino, ragazzino di 11 anni investito da un’auto: in elicottero all’ospedale in codice rosso

Approfondimenti su Torino Ragazzino

Nel pomeriggio di oggi, 28 dicembre, un pedone è stato investito in Via Crosarona a Ronco all'Adige.

Nel primo pomeriggio di lunedì, a Villafranca di Verona, si è verificato un incidente sulla Grezzanella, dove un ciclista è stato investito da un'auto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino Ragazzino

Argomenti discussi: Cortina, il ragazzino lasciato fuori dal bus sotto la neve protagonista dell'alzabandiera con i 4 ori olimpici di Torino; Pinocchio. Dalla favola al destino 7 feb – 17 mag 26; Bibliobus 2. Appuntamenti per bambini e famiglie; Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometri.

Torino, ragazzino di 11 anni investito da un'auto: trasportato in elicottero in ospedale in codice rossoL'episodio nel comune di Avigliana. Il conducente della vettura si è subito fermato a prestare soccorso e ha dato l’allarme ... torino.corriere.it

Avigliana, ragazzino di 11 anni investito sulla ex statale 24L’incidente in via Moncenisio, l’ex statale 24. Il conducente si è fermato subito, indagano i carabinieri sulla dinamica ... giornalelavoce.it

Torino, ragazzino di 11 anni è stato investito da un'auto: trasportato in elicottero in ospedale in codice rosso x.com

Un bambino a piedi nella neve, un ragazzo morente derubato. E l’umanità non è più di moda Due storie di cronaca, tra indifferenza e mancanza di empatia, interrogano le nostre coscienze. Dal ragazzino abbandonato nella neve al ciclista ignorato a Torino, facebook