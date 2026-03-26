Trento bambino di nove anni investito da un’auto mentre va a scuola | ricoverato in codice rosso

A Trento, un bambino di nove anni è stato investito da un’auto mentre si dirigeva verso la scuola stamattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il bambino in ospedale, dove si trova in codice rosso. La polizia sta raccogliendo dettagli sull’incidente e sta effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica.

Un bambino di 9 anni risulta grave a Trento, investito da una vettura mentre andava a scuola stamattina L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Investito da un'auto, pedone ferito. È in codice rosso a Borgo Trento Trento: bimbo di 9 anni investito mentre va a scuola, è graveAGI - Un bambino di 9 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato investito da un'auto mentre... Contenuti utili per approfondire Trento bambino di nove anni investito... Discussioni sull' argomento Meteo, fronte freddo in arrivo e neve a 800 metri: A seguire vento molto forte da nord con raffiche fino a 80 chilometri orari a Trento; Malore a scuola per bimbo di 9 anni, rianimato dalle maestre. È in prognosi riservata al Meyer; Scuole a luglio, solo sei ambiti territoriali su nove hanno risposto all’avviso. Le opposizioni attaccano: Pasticcio della Giunta; Tumore dell'anca in bimbo di 9 anni, intervento complesso evita amputazione. Bambino di nove anni morto in un incidente, a Potenza donati gli organiUn prelievo multiorgano è stato eseguito nell'ospedale San Carlo di Potenza su un bambino di nove anni, morto ieri dopo essere rimasto coinvolto due giorni prima in un incidente stradale, al Pantano ... ansa.it Trento, il vento sradica un albero che piomba sull'auto - facebook.com facebook Contratto fermo da 10 anni, anche in regione giornalisti in piazza venerdì. Mobilitazione alle 11 a Bolzano e alle 15 a Trento #ANSA x.com