Ragazzino di 14 anni accoltellato da un coetaneo su un autobus a Genova | ricoverato in codice rosso

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato da un coetaneo su un autobus a Rivarolo, nel quartiere di Genova, e ora si trova in codice rosso in ospedale. L'aggressione è avvenuta durante un viaggio, e al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’evento. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dei fatti.

