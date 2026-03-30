Racconto di una Notte su Canale 5 da domenica 12 aprile
Domenica 12 aprile su Canale 5 è stata trasmessa una serata dedicata a un racconto notturno. Dopo l’annuncio pubblico, che era stato fatto alcuni mesi prima, è stata comunicata la data precisa di messa in onda. La trasmissione ha avuto come protagonista un format che si svolge durante le ore serali, coinvolgendo vari protagonisti e ambientazioni legate alla notte.
Dopo l’annuncio, arrivato qualche mese fa, mancava soltanto la data di messa in onda. Adesso c’è: domenica 12 aprile prende il via, in prima serata, Racconto di una Notte, nuova dizi turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazg? Co?kun, presentata inizialmente con il titolo internazionale The Nightfall. Bir Gece Masal? (titolo originale che in italiano significa “ fiaba notturna “) segue la storia del commissario Mahir Yilmaz (Burak Deniz), disposto a tutto pur di catturare Kür?at Kilimci (Gürkan Uygun), l’assassino del padre. Un’indagine che, col passare degli episodi, metterà in seria difficoltà Mahir, visto che si innamorerà di Canfeza (Su Burcu Yazg? Co?kun), la figlia di Kür?at. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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