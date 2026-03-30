Racconto di una Notte su Canale 5 da domenica 12 aprile

Domenica 12 aprile su Canale 5 è stata trasmessa una serata dedicata a un racconto notturno. Dopo l’annuncio pubblico, che era stato fatto alcuni mesi prima, è stata comunicata la data precisa di messa in onda. La trasmissione ha avuto come protagonista un format che si svolge durante le ore serali, coinvolgendo vari protagonisti e ambientazioni legate alla notte.