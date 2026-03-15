Barcellona aumenta la tassa di soggiorno ai turisti | fino a 12 euro a notte da aprile 2026

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da aprile 2026, i turisti che visiteranno Barcellona dovranno pagare una tassa di soggiorno più alta, che può arrivare fino a 12 euro a notte. La modifica riguarda tutti coloro che soggiorneranno in città e sarà applicata per le nuove prenotazioni effettuate da quella data. L’aumento riguarda sia gli hotel che altre strutture ricettive presenti nel centro urbano.

Chi ha in programma un viaggio a Barcellona a partire da aprile 2026 deve mettere in conto una tassa di soggiorno maggiorata. È una misura contro l'overtourism. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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