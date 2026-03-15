Barcellona aumenta la tassa di soggiorno ai turisti | fino a 12 euro a notte da aprile 2026

A partire da aprile 2026, i turisti che visiteranno Barcellona dovranno pagare una tassa di soggiorno più alta, che può arrivare fino a 12 euro a notte. La modifica riguarda tutti coloro che soggiorneranno in città e sarà applicata per le nuove prenotazioni effettuate da quella data. L’aumento riguarda sia gli hotel che altre strutture ricettive presenti nel centro urbano.

Chi ha in programma un viaggio a Barcellona a partire da aprile 2026 deve mettere in conto una tassa di soggiorno maggiorata. È una misura contro l'overtourism. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Napoli, aumenta la tassa di soggiorno: fino a 6 euro a notteLa giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la rideterminazione delle tariffe dell’imposta... Leggi anche: La tassa di soggiorno a Milano aumenta ancora: fino a 12 euro (ma solo per alcuni hotel) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Barcellona aumenta Temi più discussi: Barcellona raddoppia la tassa di soggiorno dal prossimo aprile; La grande città raddoppia le tasse sui visitatori per diventare una delle più alte tra le preoccupazioni dell’overtourism; L’hotspot europeo ha quasi raddoppiato le tasse sui visitatori diventando uno dei più alti tra le preoccupazioni dell’overtourism. Barcellona raddoppia la tassa di soggiorno dal prossimo aprileDal prossimo aprile Barcellona raddoppierà la tassa di soggiorno, nell’intento di mitigare in qualche modo gli effetti dell’overtourism. La capitale catalana è una delle città più visitate d’Europa e ... travelquotidiano.com Barcellona, stangata sui turisti: la tassa di soggiorno sale a 15 euroDormire all'ombra della Sagrada Familia richiede da aprile un portafoglio decisamente più gonfio. Il Parlamento regionale ha approvato una riforma che trasforma la permanenza in città in un ... quotidiano.net Relax a BARCELLONA Posti in aereo da 5,99€ (solo per oggi) Ricorda: Ogni 60 minuti il prezzo aumenta Cosa include Include: VOLO ANDATA & RITORNO Prezzo a persona Data aperta per 12 MESI Box vincolato alla prenotazione alber facebook EUROLEGA - Joan Laporta, attualmente in corsa per un nuovo mandato come presidente del Barcellona, ha promesso un significativo aumento delle risorse finanziarie destinate alla divisione basket del club per la stagione 2026-27 x.com