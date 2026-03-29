Racconto di una notte è la nuova serie turca di Canale 5 | trama cast e quando in TV

Una nuova soap turca si prepara a debuttare nel pomeriggio di Canale 5: Racconto di una notte (titolo originale Bir Gece Masal? ) arriverà prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Pronti a scoprire qualcosa di più? Racconto di una notte, trama della Soap Mediaset. La storia è ambientata intorno al personaggio di Mahir Yilmaz, un uomo che decide di tornare nella sua città natale a vent’anni di distanza dalla morte del padre e in veste di commissario di polizia, per scoprire la verità su Kür?at K?l?mc?, l’individuo losco che ha segnato per sempre la sua vita. Qui trova però Canfeza K?l?mc?, una giovane donna appartenente alla famiglia di Yoruk. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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