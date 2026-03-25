Il palinsesto di Canale 5 continua a puntare sulle produzioni turche, ormai diventate un appuntamento fisso per il pubblico italiano. La prossima ad arrivare è Racconto di una notte, titolo italiano della serie Bir Gece Masali, un progetto che in patria ha conquistato gli spettatori grazie alla sua atmosfera intensa, ai colpi di scena e alla coppia protagonista formata da Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun. La dizi, distribuita in Europa con il titolo The Nightfall, debutta su Canale 5 il 12 aprile, portando sul piccolo schermo una storia che intreccia vendetta, destino e un amore impossibile. Ma cosa racconta davvero Racconto di una notte?... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5: data di uscita, cast e trama della dizi con Burak Deniz

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