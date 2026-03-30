Quella sera Cosa scappa a Dassilva | la frase su Pierina al processo è un caso

Questa mattina si è tenuta l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella. Durante il processo, una frase pronunciata da Dassilva riguardo a Pierina ha attirato l’attenzione tra i presenti, generando discussioni tra gli avvocati e i testimoni. L’attenzione si concentra ora su come questa dichiarazione possa influire sul procedimento in corso.

Si è svolta questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, la deposizione di Louis Dassilva, il 35enne di origini senegalesi accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nel garage sotterraneo di un condominio in via del Ciclamino la sera del 3 ottobre 2023. Secondo quanto anticipato ai microfoni di “Dentro La Notizia” su Canale 5 dal giornalista Carmelo Abbate, rispondendo a una domanda del pm, l'imputato avrebbe detto che “Pierina si teneva bene, soprattutto quella sera”, salvo poi correggersi e precisare di averla vista al mattino. “Tutti hanno strabuzzato gli occhi, - ha aggiunto Abbate - è calato il gelo in aula”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Quella sera...". Cosa scappa a Dassilva: la frase su Pierina al processo è un caso Tutto quello che riguarda Quella sera Cosa scappa a Dassilva la... Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodooRimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede... Pierina Paganelli, nuova udienza del processo a Dassilva: spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gipSi è tenuta quest'oggi, lunedì 23 marzo, una nuova udienza per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo... Leggi anche: Valeria, moglie di Dassilva, al processo per la morte di Pierina da indagata. Il video