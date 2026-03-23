Pierina Paganelli nuova udienza del processo a Dassilva | spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gip

Si è tenuta quest'oggi, lunedì 23 marzo, una nuova udienza per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo palazzo a Rimini. Ascoltate le testimonianze di due poliziotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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