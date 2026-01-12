Valeria moglie di Dassilva al processo per la morte di Pierina da indagata Il video

Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata chiamata a testimoniare nel procedimento riguardante la morte di Pierina, con l’accusa di aver fornito false informazioni al pm e di favoreggiamento. La donna, indagata, ha la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. La vicenda si inserisce nel quadro di un’indagine approfondita sulla tragica vicenda.

La Bartolucci è accusata di false informazioni al pm e favoreggiamento. Potrà avvalersi della facoltà di non rispondere.

