Rimini, 23 marzo 2026 – È ripartito dal merito delle indagini il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli in Corte d’Assise a Rimini, che vede come unico imputato il vicino di casa della 78enne uccisa a coltellate, Louis Dassilva. La figura di Manuela Bianchi. Questa mattina in tribunale a Rimini il procedimento sul delitto di via del Ciclamino è ripartito dall’ascolto degli ultimi due agenti della squadra mobile che si siano occupati delle indagini. In particolare, la prima agente di polizia si è soffermata sulla figura di Manuela Bianchi, la quale “al termine dell’incidente probatorio (quello di aprile 2025 in cui Bianchi cristallizzò... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodoo

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