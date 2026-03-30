Protti | il calciatore che scelse il cuore contro il business

Un documentario sulla vita di Igor Protti, ex calciatore che ha scelto di giocare per squadre di provincia, è stato presentato in anteprima nazionale al Bari International Film & Tv Festival 2026. La pellicola ripercorre la carriera dell’atleta, evidenziando le sue decisioni di campo e le scelte di vita legate alla sua passione più che al business. La presentazione si è svolta durante il festival in Puglia.

Un documentario dedicato alla vita di Igor Protti, ex calciatore che ha scelto le squadre di provincia, è stato presentato in anteprima nazionale al Bari International Film &Tv Festival 2026. Il film, diretto da Luca Dal Canto e prodotto da Bredenkeik, ritrae la carriera ventennale dell’attaccante riminese, celebre per aver giocato nel Rimini, Bari, Livorno, Reggiana, Napoli, Lazio e Messina, evidenziando un approccio al calcio basato sulla passione popolare piuttosto che sul mercantilismo moderno. La pellicola sarà distribuita nelle sale di Bari, Livorno, Rimini, Messina, Napoli, Roma e Milano a partire dal 30 marzo, con la presenza del regista durante il tour. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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