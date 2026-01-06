Dopo la sconfitta interna contro la Pistoiese, l’Imolese resta in difficoltà in serie D, con la vittoria che manca da 104 giorni al Galli. La prima sconfitta di Protti evidenzia le criticità della squadra, che fatica a trovare continuità e risultati positivi. La classifica si mantiene instabile, mentre le rivali continuano a rimanere a secco, mantenendo alta la tensione nella zona medio-bassa del campionato.

La punizione di Maldonado e la prima sconfitta di Protti, legate da un filo che non porta certo buone notizie all’Imolese, ma soltanto carbone nella calza rossoblù e una classifica che resta tremolante, nonostante più o meno tutte le rivali siano rimaste a secco nell’ultimo turno. Un’altra domenica no al Galli – dove la vittoria manca da 104 giorni –, ma un’altra domenica no in generale, visto il quarto ko in fila, nonché il sesto nelle ultime sette incassato da Mattiolo e compagni, che per la seconda gara in fila rimangono pure a bocca asciutta. E se in avvio di stagione l’Imolese creava tanto e capitalizzava poco, oggi proprio fatica a creare, riducendo quasi al minimo le possibilità di fare bottino pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie d: dopo il ko interno contro la pistoiese. Imolese, al Galli la vittoria manca da 104 giorni. Protti: "Cuore, testa e geometrie non sono serviti»

Leggi anche: Il ribaltone in panchina non evita il quarto ko di fila: i toscani di Cristiano Lucarelli espugnano il ’Galli’. Imolese, la sostanza non cambia. La Pistoiese rovina la prima di Protti

Leggi anche: Calcio serie d, il 4 gennaio l’esame con la pistoiese. L’Imolese deve cercare la svolta nel 2026. Ora al timone c’è Protti, il saluto di Potepan

