Igor Protti – L’eroe romantico del calcio In un film vita gol ed espulsioni del calciatore antidivo che scelse le squadre di provincia

Igor Protti, calciatore noto per il suo stile di gioco e le sue scelte di carriera, ha trascorso gran parte della sua vita tra le squadre di provincia. La sua carriera si è caratterizzata per gol, espulsioni e momenti di grande passione, mantenendo sempre un legame forte con il mondo del calcio amatoriale. La sua presenza in campo ha lasciato un segno, anche fuori dal rettangolo di gioco.

“Se nella vita non avessi fatto il calciatore non so cos’altro avrei fatto, ma sono sicuro che la domenica pomeriggio sarei andato allo stadio a tifare il Rimini”. Igor Protti uno di noi. C’è qualcosa di antico e profondo a riguardare il bomber riminese segnare come una furia a mezzo cucuzzaro del calcio italiano nel documentario Igor – L’eroe romantico del calcio. Un legame con le radici popolari del calcio che mastica in un sol boccone il calcio globale delle s.p.a., dei mercenari per un anno e per caso, di cui è popolato oramai questo benedetto sport. Capocannoniere in serie A (con il Bari, nell’anno della retrocessione), B e C1... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Igor Protti – L’eroe romantico del calcio. In un film vita, gol ed espulsioni del calciatore antidivo che scelse le squadre di provincia Leggi anche: A Bari 'Igor. L’eroe romantico del calcio', proiezione speciale del documentario del calciatore Igor Protti “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International...