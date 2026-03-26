Il 27 marzo, durante la 17ª edizione del BIF&ST, sarà presentato in anteprima assoluta il documentario intitolato

In questi giorni arriva nelle sale un film che lo riguarda e che - giustamente - ne celebra l’unicità. Il film ha per titolo Igor, nome di battesimo che in fondo sembra un nome di battaglia. La regia è di Luca Dal Canto, la storia di Protti - ripercorsa nei suo momenti-chiave - è punteggiata dagli affettuosi interventi di tanti amici, compagni di squadre e colleghi, come Beppe Signori e Fabio Galante, come Giorgio Chiellini e Sandro Tovalieri, come Walter Mazzarri e Cristiano Lucarelli, con quest’ultimo Igor ha formato la coppia d’attacco più amata e più forte di sempre del Livorno. L’amore torna spesso nel percorso professionale di Protti. La sua unicità, caratteristica davvero rara, è stata quella di essere stato amato dai tifosi in tutte le piazze che l’hanno visto protagonista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Igor Protti, storia di un calciatore romantico

Articoli correlati

“Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International...

Igor. L'eroe romantico del calcio, le corse di Protti sotto la curva nella clip esclusivaArriverà nei cinema il 30 marzo il documentario dedicato al campione di calcio, stella del Bari, Messina e soprattutto del Livorno.

Aggiornamenti e notizie su Igor Protti

Temi più discussi: Intervista a Igor Protti: sì, anche il calcio può essere romantico; Igor Protti e Bari, una storia senza fine: il libro dello 'Zar' presentato in Comune; Bari ti amo! Parola di Zar, il libro di Protti bandiera nel cuore dei tifosi; Cristiano Lucarelli: Io e Igor Protti bomber immarcabili. E a Lecce è decollata la mia carriera.

Igor Protti, storia di un calciatore romanticoPresentazione in anteprima assoluta il 27 marzo alla 17esima edizione del BIF&ST del il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, che racconta la storia di un attaccante diventato simbolo del ca ... vanityfair.it

BARI PROTTI Bari ti amo! Parola di Zar, il libro di Igor Protti tra calcio e identitàPubblicato da GiEmme editore e nato da un’idea di CasaBari, il volume ripercorre l’intenso legame tra il calciatore e la città di Bari ... statoquotidiano.it

Dopo trent’anni Gino e Gina hanno deciso di vendere la trattoria di Santa Luce: tra i clienti vip Virzi, Lucarelli, Igor Protti, Ceccherini e Pieraccioni - La storia del locale - facebook.com facebook

Il giornalista e radiocronista ha scritto anche un libro con Igor Protti, raccontando i 4 anni a Bari dell'attaccante idolo dei tifosi biancorossi x.com