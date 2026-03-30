Protezione perimetrale | come bloccare gli intrusi prima dell’ingresso

Le soluzioni di protezione perimetrale stanno diventando sempre più avanzate, consentendo di intercettare e bloccare eventuali intrusioni prima che avvenga l’ingresso fisico. Questa evoluzione riguarda sia le proprietà private che le aziende, che adottano sistemi in grado di monitorare e intervenire in tempo reale. Le tecnologie impiegate includono sensori, telecamere e sistemi di allarme collegati a reti di sicurezza.