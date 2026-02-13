Toronto e Phoenix sono riuscite a inserirsi tra le squadre più forti del campionato, sorprendendo tutti. Le due formazioni, considerate outsider, hanno ottenuto vittorie importanti e si trovano ora in posizioni di rilievo nella classifica. Per esempio, i Raptors hanno battuto una delle prime in classifica grazie a una difesa efficace, mentre i Suns hanno dominato un avversario diretto in trasferta.

Intruso. Il dizionario lo definisce come chi si trova in un ambiente nel quale è considerato come un estraneo. Ecco, Toronto Raptors e Phoenix Suns si sono intrufolati nei quartieri alti delle classifiche Nba, quinti a Est e settimi a Ovest, da intrusi. Sorprese o rivelazioni, se preferite, che hanno dimostrato di meritare quelle posizioni. Giocano di squadra in una lega di stelle dopo tutto parte dalla superstar, con effetto domino. Sono allenate da coach dal basso profilo, ma dall’alto rendimento. Mandano tre giocatori all’All Star Game, Scottie Barnes e Brandon Ingram dal Canada, Devin Booker dal deserto dell’Arizona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Raptors e Suns, gli intrusi dei quartieri alti. La rivoluzione senza stelle funziona

La notte NBA si apre con un blitz dei Knicks a Boston, che battono i Celtics in trasferta.

Argomenti discussi: NBA: Cade Cunningham guida i Pistons contro i Raptors, Jose Alvarado entra nella storia; Jeremy Sochan ha già scelto la sua nuova squadra; Doncic infortunato, LeBron e Reaves spingono i Lakers. Golden State vince anche senza Curry; NBA 2026, i risultati della notte: vittorie di Lakers e Golden State, ottava di fila per Charlotte.

Anthony Edwards non giocherà l'All-Star Game Al termine della sfida contro i Raptors la stella di Minnesota ha rivelato di voler riposare durante l'All-Star break per recupera a pieno dai problemi fisici che ha avuto nel corso di questa stagione. #cronachediba - facebook.com facebook