Amici 25 due allievi hanno avuto un flirt prima dell’ingresso nella scuola? Gli indizi social destano sospetti

Due allievi di Amici 25 potrebbero aver avuto un flirt prima di entrare nella scuola. Sui social sono comparsi alcuni indizi che fanno pensare a una storia tra loro, suscitando curiosità tra i fan. Al momento, nessuna conferma ufficiale, ma le prove sui social continuano a alimentare i sospetti.

Flirt tra due allievi di Amici 25 prima del loro ingresso nella scuola? C’è stato davvero un flirt tra due allievi di questa edizione di Amici 25 prima del loro ingresso nella scuola? Alcuni indizi sui social destano sospetti tra i fan del programma. Ma scopriamo di chi si tratta nel dettaglio. Nella scuola di Amici 25 ultimamente ci sono stati diversi cambiamenti e abbiamo visto l’ingresso di nuovi allievi. Di recente ad aggiungersi alla classe di ballo, nella squadra di Veronica Peparini, è stato Simone Galante. Allievo che ha fin da subito attirato l’attenzione poiché si sostiene abbia avuto un flirt con una sua compagna della scuola. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in programma domenica 11 gennaio 2026 su Canale5.

Amici 25, cambiano le regole della prossima puntata domenicale: si esibiscono sono due allievi per prof, ecco il comunicato della produzioneScopri le ultime novità di Amici nel day time del 3 Febbraio 2026. Non perderti gli aggiornamenti sugli allievi. mondotv24.it

Caos ad Amici 25, 6 allievi esclusi da lezioni e gare di domenica/ Perché i prof hanno scelto loroPer quanto riguarda il canto, Anna Pettinelli ha scelto Gard e Opi, escludendo dall’esibizione di domenica Elena; Rudy Zerbi ha voluto che si esibissero Caterina e Riccardo, escludendo Plasma e ... ilsussidiario.net

#Amici: entrano 2 nuovi allievi per #AlessandraCelentano. Quest’oggi è andata in onda la sfida tra i ballerini Maria Rosaria e Antonio. Quest’ultimo è riuscito a vincere e ha quindi ottenuto il suo banco e Maria Rosaria è stata costretta a lasciare la scuola. Succ - facebook.com facebook