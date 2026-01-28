Questa mattina a Milano un bambino di otto anni è stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce con sua madre. L’incidente è avvenuto prima dell’ingresso a scuola. Il bambino è stato portato subito in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia per ricostruire la dinamica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nelle prime ore del mattino. Paura questa mattina a Milano, dove un bambino di otto anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme alla madre. L’episodio è avvenuto oggi, 28 gennaio, poco prima dell’orario di ingresso a scuola. Il piccolo è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure necessarie. Travolti sotto la pioggia sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato in via Gallarate. Madre e figlio stavano attraversando sulle strisce pedonali, camminando uno accanto all’altra, sotto la pioggia, quando un veicolo in arrivo non è riuscito a fermarsi in tempo, colpendo il bambino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bambino investito sulle strisce a Milano, portato in ospedale prima dell’ingresso a scuola

Approfondimenti su Milano Incidente

Oggi, 8 dicembre, a Monza si è verificato un incidente stradale alle 17:30 in via Buonarroti angolo via Giotto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Incidente

Argomenti discussi: Investita sulle strisce a Opera: grave una ragazza di 18 anni; Perugia, studente di 16 anni investito sulle strisce pedonali: ferito grave; Avellino, investe due cani sulle strisce poi fugge: è caccia al pirata; Perugia, sedicenne investito sulle strisce pedonali in via Settevalli.

Investite sulle strisce mentre vanno all'asilo: due bimbe di 4 e 5 anni in ospedaleDue bambine di 4 e 5 anni investite sulle strisce a Verona mentre andavano all’asilo: soccorse, non sono in gravi condizioni. nordest24.it

Investite sulle strisce mentre il nonno le accompagna a scuola, due sorelline in ospedaleDue sorelle di 4 e 5 anni sono state investite al Chievo mentre andavano a scuola accompagnate dal nonno: non sono gravi. veronaoggi.it

Sono in via di miglioramento le condizioni del bambino di 12 anni che a inizio dicembre è stato investito da un’ambulanza in via Archimede, a #genova . Il giovane era stato soccorso e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico @ospedale.gas - facebook.com facebook